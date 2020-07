Quinté+ du 18 juillet 2020 à Enghien-Soisy : les pronostics

publié le 17/07/2020 à 20:30

Notre favori, le 4 CLASSIC CONNECTION, dispute ici sa troisième course du mois. La première, c'était il y a juste deux semaines, ici-même et sur ce parcours, dans un Quinté+ où il a cruellement déçu. Pardonnons-lui cet écart et reprenons-le en confiance, car déferré des quatre pieds et associé au jeune driver David Thomain, il ne nous fera pas faux bond deux fois de suite.

Même si Franck Nivard a fait un autre choix, celui du 9 ELVIS MADRIK, on fera grand cas du 10 NANCY AMERICA, qui trouvé là un très bel engagement. Notre dernière minute, le 1 FREYJA DU PONT, ne manque pas de qualités, mais joue à cache-cache avec les parieurs depuis quelques longs mois. Matthieu Abrivard s'y colle cette fois, à la place de son entraîneur Jean-Michel Bazire. Ca peut passer, ou casser, mais c'est notre dernière minute.

Prix de Buenos-Aires - Course Internationale - 2875 mètres - Chevaux de 5 à 10 ans - 14 partants - Départ à 15h15.

Les pronostics :

4. CLASSIC CONNECTION

10. NANCY AMERICA

7. DIABLO DU NOYER

1. FREYJA DU PONT

3. BACHAR

9. ELVIS MADRIK

2. DIVINE MESLOISE

11. ESTOLA

La dernière minute :

1. FREYJA DU PONT