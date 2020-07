Quinté+ du 16 juillet à Compiègne : les pronostics

publié le 15/07/2020 à 18:30

Le terrain devrait être bon sur l'hippodrome du Putois, ce qui peut avantager les chevaux allant devant et leur permettre de garder la tête et la corde. Dans cette configuration particulière, notre favorite, le 10 VIA GALLICA, trouve un engagement approprié qu'elle peut transformer pour ses débuts à ce niveau. Le 2 LORD WELLINGTON peut se racheter, mais il est mal placé dans les boîtes de départ, alors que le 5 SOUS LES NUAGES est un point d'appui sûr dans les jeux de combinaison. Remarqué en dernier lieu, le 4 TERRE DE FRANCE est notre dernière minute, son compagnon de casaque, le 1 PALUS ARGENTEUS partant lui aussi avec la confiance de son entourage.

Prix de la Clairière de l'Armistice - Handicap - 2.000 mètres - Plat. Pour Pur-Sang de 3 ans. 16 partants. Départ à 20h15.

Les pronostics :

10. VIA GALLICA

5. SOUS LES NUAGES

4. TERRE DE FRANCE

1. PALUS ARGENTEUS

2. LORD WELLINGTON

11. CRISALSA

14. ROYAL GHOST

3. GO WITH THE WIND



La dernière minute

4. TERRE DE FRANCE