Quinté+ du 17 juillet à Cabourg : les pronostics

publié le 16/07/2020 à 18:30

Voilà un Grand Prix qui tient la route, avec notre favori, le 11 DREAMBREAKER, qui n'a qu'à courir sa valeur pour intégrer la bonne combinaison du quinté. Pour le reste, il est vivement conseillé de privilégier les chevaux s'élançant en tête. Notre dernière minute, le 1 LOVER BOY, qui vient enfin de s'illustrer, mais sur plus court, conserve sa chance bien sûr, mais on ira également voir du côté du 8 CLYDE DE LA ROCHE, dont l'engagement est de premier ordre, et du 7 CAESAR CISU, un ancien bon cheval qui a manifestement retrouvé la bonne carburation.

Grand Prix de la Ville de Cabourg - Course européenne - 2.750 mètres - Pour 5 à 10 ans inclus - 13 partants - Départ à 20h15.

Les pronostics :

11. DREAMBREAKER

8. CLYDE DE LA ROCHE

1. LOVER BOY

7. CAESAR CISU

4. BELLE ÉMOTION

3. CONFIDENCE

6. CHILKOOT TRAIL



La dernière minute

1. LOVER BOY