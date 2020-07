Quinté+ du 14 juillet à Longchamp : les pronostics

publié le 13/07/2020 à 17:55

N'ayons pas peur des outsiders dans ce quinté+, où notre favori présente la particularité de ne jamais avoir été aligné au départ d'un handicap et d'avoir déjà couru sur une douzaine de champs de courses différents. Entraîné en Allemagne, il peut selon nous faire mouche. Le 4 MILLFIELD peut lui aussi disputer la victoire. C'est l'un des plus expérimentés de l'épreuve, il est en forme, dépend d'un entraîneur en pleine réussite et sera pour toutes ces raisons notre dernière minute. Le 11 CALISTE et le 1 KANDERAS seront ici des favoris logiques, tandis que le 7 TROIZILET est associé à Christophe Soumillon, ce qui est bon signe.

Le Longines Handicap de la Fête Nationale. Handicap, 1400 mètres et nouvelle Piste. Chevaux de 4 ans et plus, 16 partants. Départ à 15h15.

Les pronostics :

6 IRON DUKE

16 AL ARESH

4 MILLFIELD

1 KANDERAS

7 TROIZILET

8 PRINCE HAMLET

12 COME SAY HI

9 HOPELESS



La dernière minute

4 MILLFIELD