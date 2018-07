publié le 24/04/2018 à 18:00





C'est un séisme qui a secoué le monde de la boule, celle qui chaque année est lancée par des millions de pratiquants de la pétanque. En effet, le port du jeans bleu est désormais interdit en compétition fédérale, ce qui n'est pas une nouveauté selon la Fédération française de pétanque et de jeu provençal (FFPJP).



Sur les réseaux sociaux, des joueurs mécontents de cette réglementation ont partagé la photo du président du club de pétanque de Gy (Haute-Saône) participant à une compétition déguisé... en clown. De leurs côtés, des associations "Les Gens Denîm" et "Une à Nîmes" organisent dans la cité gardoise où fut confectionnée la première toile de blue-jean, une partie de pétanque avec "jean obligatoire" le 1er mai.

Les joueurs de pétanque se sont partagé la photo de leur président jouant à la pétanque déguisé en clown Crédit : Facebook / Benoît Mercet

"On fait simplement appliquer un règlement qui existe depuis 1990", a indiqué la FFPJP. "Le jean bleu était déjà interdit pour les championnats de France et ses phases qualificatives, mais jusqu'à présent pour les phases qualificatives, les comités départementaux n'appliquaient pas la règle".

Les JO 2024 en jeu

Dans son règlement, la FFPJP rappelle que pour ces compétitions "qui représentent seulement 5 à 10% du total des compétitions", "seuls sont autorisés les pantalons et les pantacourts". "Le jean bleu est le plus sujet aux effets de mode, à être maltraité, déchiré, délavé, pas très propre", a expliqué la FFPJP. "Pendant longtemps la pétanque a été un loisir, chacun faisait ce qu'il voulait, mais maintenant c'est un sport de haut niveau".



Le comité directeur de la FFPJP devrait bientôt imposer une "tenue sportive" à ses licenciés pour les championnats de France. "C'est une question d'image, on se sent observés dans la perspective des JO 2024, et une fédération qui ne sait pas faire respecter ses textes, ça fait mauvais genre", a ajouté la FFPJP. La pétanque, comme le billard et le squash, postulent pour les JO 2024.