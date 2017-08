La pétanque aux JO de Paris en 2024 ?

publié le 08/08/2017 à 05:29

Tout juste élu, Michel Desbois, président de la fédération française de pétanque, porte sans doute le plus grand projet de votre mandat. Il milite pour l'introduction de la pétanque aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Un choix qu'il assure être logique. "Tout simplement parce que la pétanque est devenue un sport de haut niveau. Cela ne s'est pas fait en un jour mais en quinze ans. Il faut désormais passer une étape supplémentaire. Il y a quinze ans en arrière, nous n'avions pas la structure suffisante pour pérenniser notre candidature. C'est désormais le cas. À Paris en 2024, c'est l'occasion ou jamais !", assure Michel Desbois.



Et quand ont l'interroge sur la légitimité de la pétanque aux Jeux olympiques par rapport à d'autres disciplines,

le président de la fédération française de ce sport, explique que "cette discipline requiert des qualités d'adresse, de résistance et d'équilibre comme d'autres sports qui sont déjà présents aux Jeux olympiques".

Plus de 300.000 licenciés en France

Au-delà du côté sportif, selon lui, la pétanque est un phénomène qui touche toutes les couches sociales en France. Il y a plus de 300.000 licenciés en France. Un phénomène qu'il juge même reconnu à l'échelle mondiale avec près de 100 pays dans le monde qui pratiquent la pétanque, sans compter les retransmissions télé.

En effet, la chaîne L'Équipe, qui retransmet différentes compétitions de pétanque, réalise ses meilleures audiences grâce à cette discipline. La communication à travers les médias est très importante pour Michel Desbois. "C'est pour cela que nous avons également créé un site internet de soutien à notre candidature. Avec boules-sport.org, nous fédérons tous les soutiens de différentes personnalités et enregistrons les signatures", explique-t-il. Une démarche portée par la Confédération mondiale des sports de boules.