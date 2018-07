Pierre-Ambroise Bosse, l'option auto-dérision

publié le 31/08/2017 à 22:51

On l'a vraiment découvert il y a quelques semaines. Pierre-Ambroise Bosse et sa bobine de Riquet à la Houppe avec l’œil qui frise. On a bloqué sur son prénom, des "Pierre-Ambroise", on en connaît pas d'autres. Et puis on a craqué pour son style jovial et décalé : cette interview lunaire qu'il a donné à Nelson Monfort juste après sa victoire, en imitant Nelson Monfort et en parlant de son chat Rabs, "Rien à branler" au pluriel. Le ton était donné !



Bosse est un marrant, un fêtard, un vanneur avec option auto-dérision. Son humour a longtemps été son arme fatale auprès des filles : en 2013, en arrivant à Moscou pour les Mondiaux, il avait même adressé un tweet très second degré à la belle Maria Sharapova. Surnommé "Dragueur sans frontières", il s'est pourtant calmé depuis qu'il a trouvé l'amour.

C'est aussi ce qui frappe chez "PAB", comme on l'appelle: l'athlétisme n'est pas toute sa vie. "Je ne me prends pas trop la tête" dit-il. "Je joue de la guitare et je regarde des mangas. Je fais l'amour à ma femme, je bois une bière avec mes potes. C'est zéro ou un. Binaire."

L'humour pour gérer le stress

Le jeune gars tout-fou, c'est un peu une couverture, une façon d'évacuer le stress selon son entraîneur. On ne devient pas champion du monde en racontant des blagues... En revanche, on peut le devenir en étant joueur.



Bosse aime le poker, le casino. Après son titre, il expliquait: "Aujourd'hui j'ai joué en mettant tout sur le rouge, même mon dernier euro". C'est un passionné, qui dit avoir eu un coup de foudre pour le 800 mètres, comme pour une belle femme. Il donne tout, et il sait qu'il est allé au bout de ses limites quand il vomit à la fin de la course.



Comme souvent, la clef de ce garçon est dans son enfance: petit, il a été diagnostiqué hyperactif. Alors forcément il est déjà dans l'après : l'an dernier il a lancé son appli "Deserve her", un site de rencontres. Il veut concurrencer Tinder et se rêve en businessman, et il est bien capable d'y arriver... en misant tout sur le rouge.