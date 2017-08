Pierre-Ambroise Bosse fête sa médaille et paye sa tournée Gare du Nord

publié le 13/08/2017 à 10:03

Chose promise, chose due. Avant de rentrer en France après avoir décroché l'or sur le 800m aux Mondiaux d'athlétisme, Pierre-Ambroise Bosse avait adressé un message à ses fans sur Twitter. "Réveil en douceur avec ma nouvelle compagne (sa médaille, ndlr) ! J'ai envie de vous remercier. Je quitte Londres ! Un verre Gare du Nord à 18h47 ?". Une invitation loin d'être passée inaperçue. À son arrivée à Paris, le champion du monde a tenu parole et à payé sa tournée Gare du Nord.



C'est même lui qui a passé les commandes, distribué les verres, adossé au comptoir, avant de trinquer avec une centaine de supportes, qui n'en revenaient pas. "Ces gens-là, ils savent à quel point c'est difficile ce sport. Ils m'ont soutenu derrière leur télé, mais ils n'ont jamais été si proches de moi en fin de compte", explique Pierre-Ambroise Bosse. "C'est juste histoire de leur dire merci, réellement, avec du concret. Et plus l'addition va être salée, mieux c'est quelque part", jubile le champion du monde.

Le mec le plus drôle oui et en plus il tient parole... pic.twitter.com/5DDl9NQrbj — Mat_mmi (@Mat_mmi) 12 août 2017

Après quelques tournées, Kader, un ami de longue date, vient saluer celui qu'il appelle l'homme du peuple. "Ça, c'est PAB, c'est un mec en or, un mec qui a un cœur géant comme le monde, qui aime s'amuser, qui aime inviter ses amis et même les personnes qu'il ne connaît pas. C'est quelque chose qui le nourrit", explique-t-il. Et pour partager son titre jusqu'au bout, PAB laissera Louis, 10 ans, porter sa médaille toute la soirée, avant d'entonner SA version de la Marseillaise remplaçant "Marchons, Marchons", par "Champion, champion, champion du monde".