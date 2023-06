Padel : nos conseils si vous souhaitez vous y mettre

Quatre joueurs, quatre raquettes, une petite balle jaune et des murs qui encerclent le terrain. Bienvenue dans l'univers du padel. Un cocktail explosif mélangeant tennis et squash. Les règles sont simples. Il suffit de renvoyer la balle de l'autre côté du filet, un premier rebond dans le terrain et c'est là que tout s'accélère. En effet, afin de rendre le jeu un peu plus ludique, le joueur peut chercher à utiliser les grilles et les vitres qui l'entourent. Lorsque la balle rebondit sur l'une de ces surfaces, l'adversaire est très vite déstabilisé par la trajectoire. "C'est là que cela devient amusant. On essaye de savoir où se placer", explique Victor, 24 ans adepte du padel depuis huit mois.

Plus petit qu'un terrain de tennis, rien ne sert de frapper fort. Au contraire, il s'agit d'ajuster son revers, son coup droit ou sa volée pour trouver la meilleure zone. "Au bout de deux heures, on commence à prendre du plaisir", affirme le jeune parisien. Licencié dans un club de tennis depuis 15 ans, Victor hésite à lâcher sa grosse raquette pour se mettre à fond dans le padel. "J'ai l'impression d'être un enfant de 8 ans et de repartir de zéro".





À regarder Partie de padel à Forest hill Marnes-La-Coquette (Hauts-de-Seine) 00:00:26

En cinq ans, on est passé de 80.000 à 400.000 pratiquants Arnaud Di Pasquale, directeur de la mission padel à la Fédération Française de Tennis.

Simple curieux ou envie de nouveauté, les joueurs de padel sont de plus en plus nombreux. En 2018, ils étaient 80.000 à fouler les terrains de padel. Aujourd'hui, ils sont près de 400.000. "C'est le sport qui progresse le plus rapidement en France", souligne Arnaud Di Pasquale, directeur du développement du padel au sein de la Fédération Française de Tennis (FFT). Pour faire face à cet engouement, la FFT mise sur les clubs de tennis. "On propose un accompagnement financier pour la construction des pistes de padel", explique Arnaud Di Pasquale avant d'ajouter "il existe 1.500 pistes et on aimerait arriver à 2.000 pistes fin 2024".



Parmi ces pratiquants une majorité d'hommes de plus de 30 ans. 70% d'entre eux n'avaient jamais touché une raquette de tennis de leur vie. La FFT souhaite développer ce sport auprès des femmes et des jeunes. Pour les attirer, la fédération mise sur deux leviers : "La création d'école de padel et l'organisation de tournois", précise Arnaud Di Pasquale.

Inconnu il y a dix ans, le padel est aujourd'hui sous le feu des caméras. La chaîne de télévision, Canal+, retransmet toutes les compétitions professionnels notamment celles de l'Human Padel Open qui se tient du 13 au 18 juin 2023. Autre grand rendez-vous, le Greenweez Paris Premier Padel à Roland-Garros. Un tournoi organisé entre le 4 et le 10 septembre prochain sur les terrains de la Porte d'Auteuil. Une vitrine de marque pour participer une fois de plus au développement de ce sport.