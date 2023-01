Open d'Australie : Magda Linette poursuit son incroyable parcours et se qualifie en demi-finales

Après avoir éliminé Caroline Garcia le 23 janvier en 8es de finale, Magda Linette s'est qualifiée en demi-finales de l'Open d'Australie ce mercredi, en l'emportant sur la joueuse tchèque Karolina Pliskova, rapporte l'Agence France-Presse.

"Je suis si émue, j'ai du mal à y croire, mais ça continue", a déclaré la Polonaise qui n'avait jamais dépassé le troisième tour en Grand Chelem. Elle affrontera jeudi la Biélorusse Aryna Sabalenka (5e) ou la Croate Donna Vekic (64e) pour une place en finale.

"J'ai réussi à garder mes moyens quand elle a réussi le break d'entrée. Et j'ai su saisir ma chance quand j'ai eu l'occasion de lui prendre son service", a ajouté la Magda Linette, qui fêtera ses 30 ans le 12 février. "J'ai longtemps cru que ce qui me définissait, c'était la défaite. Alors je remercie mon coach et mon entourage de m'avoir débarrassée de ces bêtises", a-t-elle lancé, émue.

