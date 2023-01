Open d'Australie : l'ancienne joueuse Jelena Dokic dénonce les critiques sur son physique

Si vous suivez cet Open d'Australie 2023, vous avez surement remarqué que c'est l'ancienne joueuse de tennis Jelena Dokic qui réalise certaines interviews télévisées sur les courts de Melbourne avec les joueurs après leurs matches. L'Australienne, âgée de 39 ans, est cependant victime de nombreuses critiques et commentaires sur son physique sur les réseaux sociaux, ce qu'elle a dénoncé ce lundi 23 janvier sur son compte Instagram.

"Le 'body shaming' et le 'fat shaming' ces dernières 24 heures ont été délirants", a-t-elle raconté, en partageant certains commentaires sur son poids. "Le commentaire le plus fréquent est : 'Qu'est-ce qu'il lui est arrivé, pourquoi est-elle si grosse ?'", a écrit la consultante. "Je vais vous dire ce qu'il est arrivé : je trouve un moyen de survivre et de me battre", a poursuivi Jelena Dokic.

L'Australienne a déjà parlé publiquement de sa santé mentale. Elle avait déclaré avoir été harcelée et battue par son père pendant des années et avait révélé avoir été proche du suicide l'an dernier. Aujourd'hui, elle dénonce "l'intimidation et l'humiliation des gros. C'est ce qui compte, parce que ceux d'entre vous qui le font sont juste des gens mauvais, méchants et ignorants".

