"On refait le sport" reçoit Brigitte Henriques, candidate à la présidence du CNOSF, et Marc Madiot

publié le 09/05/2021 à 20:18

Premier invité de cette émission, Marc Madiot. Le manager de la formation cycliste Groupama-FDJ donne notamment des nouvelles de l'état de santé de son leader Thibaut Pinot, qui a été contraint de renoncer au Tour d'Italie en raison de persistantes douleurs au dos.

Elle aussi présente en studio, Brigitte Henriques lance sa campagne pour la présidence du Comité national olympique et sportif français. L'ancienne internationale française de football (15 sélections) est actuellement vice-présidente du CNOSF en charge du développement des pratiques, et vice présidente déléguée de la FFF. Elle espère succéder le 29 juin prochain à Denis Masseglia, en poste depuis 2009 (réélu en 2013 et 2017).