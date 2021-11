Moto GP : la légende Valentino Rossi va raccrocher ses gants de moto

C’est une légende qui s’apprête a quitté la scène. À 42 ans, Valentino Rossi va en effet raccrocher ses gants de moto et faire ses adieux à cette discipline où il a régné sans partage au cœur des années 2000. "The Doctor", comme ses fans le surnomment, va donc tourner la page lors de l’ultime Grand Prix de la saison 2021 de Moto GP qui vient de couronner son plus grand fan, le Français Fabio Quartararo.



Valentino Rossi, c’est une carrière hors norme débutée à 17 ans en catégorie 125 cm3 le 1er mars 1996. Cinq mois plus tard, au guidon d’une Aprilia, il remportait sa première course à Brno (République Tchèque), là où un an plus tard il décrochera son premier titre mondial. Son deuxième, toujours sur Aprilia, c’est en catégorie 250 cc qu’il l’obtient deux ans plus tard, lui ouvrant la porte de la catégorie reine alors appelée 500 cc. Suivront trois couronnes mondiales avec Honda (2001, 2002, 2003) et quatre autres avec Yamaha (2004, 2005, 2008, 2009).

Au total en en 26 saisons passées en championnat du Monde, Valentino Rossi aura décroché 115 victoires, 65 pole positions et 235 podiums, dont 199 en 500cc/MotoGP . "Même si ce sera ma dernière course en Moto GP, je me sens normal. Peut-être que les jours après le week-end seront différents, mais on verra. J’espère que j’aurai la chance de dire ‘ciao’ à mes fans d’une belle manière, et de les remercier pour leur soutien", explique Valentino Rossi.

L'aura d'un Cassius Clay ou d'un Pelé

Élevé au rang de star mondiale, vénéré en Italie, comptant des millions de fans sur les circuits, fans souvent parés des couleurs jaunes et bleus du sigle VR46, Valentino Rossi devrait recevoir un émouvant hommage dimanche lors du GP de Valence. "Il le mérite tant sa carrière est impressionnante. C’est l’un des rares pilote de moto a être connu dans le monde entier. On a souvent comparé son aura à celle d’un Cassius Clay en boxe ou d’un Pelé en foot. C’est un sportif dont le nom parle à tout le monde même à ceux qui ne suivent pas la moto", conclu Michel Turco auteur de la biographie Valentino Rossi la légende.

Après plus d’un quart de siècle sur deux roues, c’est désormais sur quatre roues que Valentino Rossi va poursuivre sa carrière de sportif. Après avoir déjà disputé quelques rallyes WRC mais aussi des courses d’endurance au volant d’une Ferrari il a déclaré en août dernier vouloir participer prochainement aux 24 heures du Mans.