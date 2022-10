MOTO GP – GP de Malaisie : Pecco Bagnaia l’emporte mais le titre se jouera dans quinze jours à Valence

L’italien Pecco Bagnaia avait une première balle de match ce dimanche 23 octobre 2022 pour décrocher un premier titre mondial lors de ce Grand Prix de Malaisie. En effet, le pilote Ducati possédait 11 points d’avance sur Fabio Quartararo.

Parti en 9è position, Bagnaia a réalisé un départ canon et s’est vite placé en tête de la course à la faveur de la chute de Jorge Martin (Ducati). A l’issue des 20 tours il s’est imposé devant Enea Bastianini (Ducati) et Fabio Quartararo (Yamaha), le Niçois renouant avec le podium, deux mois après sa 2è place en Autriche le 21 août dernier.

En remportant le Grand Prix de Malaisie, sa 7è victoire de la saison, sa 11è en MotoGP, l'Italien n'est plus qu'à deux points du titre puisqu’à l’issue de ce Grand Prix de Malaisie il possède 23 points d’avance sur Fabio Quartararo.

Le titre mondial se jouera donc le 6 novembre prochain au GP de Valence.

Si Pecco Bagnaia décroche la couronne mondiale, ce sera le premier Italien titré depuis Valentino Rossi en 2009.

