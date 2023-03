MotoGP – GP du Portugal : Francesco Bagnaia l’emporte, Zarco 4è, Quartararo 8è.

Déjà vainqueur de la course sprint samedi, Francesco Bagnaia, champion du Monde en titre, a remporté dimanche la course principale en franchissant en premier le drapeau à damier au terme des 25 tours disputés sur le circuit de Portimao.

Parti en 2è position derrière le poleman Marc Marques (Honda), l’Italien a pris la tête de course dès le 2è tour pour ne plus la lâcher et terminer avec plus d’une demi seconde d’avance sur Maverick Viñales (Aprilia) et plus d’une seconde sur Marco Bezzecchi (Ducati)

Du côté des Français Johann Zarco parti en 9è position au guidon de sa Ducati a réalisé une fin de course exceptionnelle en remontant ses adversaires lors du dernier tour pour aller cueillir la 4è place. Quant à Fabio Quartararo qui était parti 10è, il a passé le drapeau à damier en 8è position, le vice-champion du Monde ayant raté son départ en perdant cinq places dès l’entame du premier tour.

Ce Grand Prix du Portugal aura surtout mis en lumière quelques problèmes de sécurité puisque trois pilotes ont été sérieusement blessés sur le circuit de Portimao. Cela a débuté vendredi lors des essais avec la lourde chute de l’Espagnol Pol Espargaro qui s’en est sorti avec une fracture à la mâchoire et une autre au dos. Il sera forfait plusieurs semaines.

C’est ensuite l’Italien Enea Bastianini qui a chuté lors de la course sprint samedi après-midi après avoir été percuté par Luca Marini. Le pilote Ducati s’est fracturé l’omoplate n’a pas pris le départ du Grand Prix du Portugal et sera absent lors du prochain GP en Argentine.

Enfin dans le troisième tour de la course principale dimanche c’est le Portugais Miguel Oliviera qui a été percuté à pleine vitesse par Marc Marquès et qui a mis plusieurs minutes à retrouver ses esprits.

Prochain Grand Prix le 2 avril à Termas de Río Hondo en Argentine

