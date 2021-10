Mort de Bernard Tapie : "Il voulait toujours être le premier", explique Bernard Hinault

Bernard Tapie et Bernard Hinault en 1984

Les hommages à Bernard Tapie se succèdent ce dimanche 3 octobre, alors que l'homme d'affaires âgé de 78 ans, qui luttait depuis plusieurs années contre la maladie, nous a quitté. Homme d'affaires mais homme de sport également avec l'Olympique de Marseille au football mais pas que.

Bernard Tapie était aussi un passionné de cyclisme, alors en ce jour de la mythique course Paris-Roubaix, Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, a rendu hommage a celui qui a été son directeur sportif dans les années 80. C'est d'ailleurs avec lui que Bernard Hinault a gagné la Grande Boucle. "Oui, c'était un grand moment. Il venait nous voir quand on était en course. Il prenait du temps pour nous, il partageait nos repas, il était vraiment avec nous dans l'équipe", témoigne Bernard Hinault.

"Il voulait toujours être de l'avant, toujours être le premier, je pense que ça a été sa force tout au long de sa vie", explique-t-il.