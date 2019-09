publié le 30/09/2019 à 14:40

C'est une disqualification qu'Ayana Satkynaliyeva, judokate kazakhe, va probablement regretter longtemps. Lors des championnats du monde de judo, le jeudi 26 septembre, elle a été disqualifiée après que son portable a chuté de sa poche sur le tatami durant un combat.

Judokate chez les moins de 52 kilogrammes, Ayana Satkynaliyeva affrontait la Tadjik Akhliya Muminova. Les deux femmes ont combattu quelques secondes, mais alors que la jeune Kazakhe est mise au sol par son adversaire, son téléphone s'est échappé de son kimono. L'entraîneur a fait le choix de disqualifier Ayana Satkynaliyeva. Le 11 mai dernier, Anri Egutidze, un judoka portugais, a été disqualifié pour la même raison lors d'un tournoi.

Les Mondiaux de judo se déroulent du 25 août au 1er septembre à Tokyo au Japon. Dans la catégorie des femmes de moins de 52 kilogrammes, c'est la Japonaise Uta Abe qui a emporté l'or. Les Françaises Clarisse Agbegnenou, Marie-Ève Gahié et Madeleine Malonga ont occupé la plus haute marche du podium respectivement dans la catégorie des moins de 63 kg, des moins de 70 kg et des moins de 78 kg.