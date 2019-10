et AFP

publié le 17/10/2019 à 12:04

Les rugbymen uruguayens au cœur de la tourmente. La police japonaise a confirmé ce jeudi 17 octobre qu'elle enquêtait sur des accusations visant des joueurs de l'équipe de rugby d'Uruguay, soupçonnés d'une agression et de dégradations dans une boîte de nuit de Kumamoto (sud-ouest) dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 octobre.

Selon les propriétaires du club, l'un des joueurs aurait projeté au sol un employé du bar, tandis qu'un autre aurait cassé du matériel de DJ en répandant dessus une boisson alcoolisée. C'est ce que rapporte Kenji Kawazu, un responsable de la police de Kumamoto.

Il précise que l'employé "a été légèrement blessé et devrait mettre une semaine pour récupérer". Selon les médias japonais, les Uruguayens auraient également causé d'autres dommages sur le lieu, abîmant des murs, des miroirs et déchirant un gros ours en peluche.

Les deux joueurs soupçonnés interrogés lundi par la police

"Nous avons reçu un appel d'urgence le 14 octobre (lundi, NDLR) à quatre heures du matin. Quand nous sommes arrivés sur place, il n'y avait plus que des employés du club. Tous les clients, y compris les Uruguayens, étaient partis", a ajouté le policier.



Les deux joueurs soupçonnés des faits ont été interrogés lundi par la police. Ils ont malgré tout pu quitter le Japon avec le reste de leur équipe le même jour, mais l'enquête se poursuit. L'équipe d'Uruguay n'avait pas commenté cet incident dans l'immédiat, son compte Twitter se contentant de publier des images des joueurs de retour au pays.

Une affaire "non conforme à l'esprit familial du tournoi"

L'organisation du Mondial, World Rugby, s'est pour sa part excusée ce jeudi "au nom du tournoi" pour cet incident. Cette affaire "est très décevante et clairement non conforme à l'esprit familial du tournoi", a estimé World Rugby, tout en refusant de commenter davantage l'incident, rappelant que les faits précis restaient à établir.