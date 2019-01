Mondial 2019 de handball : le programme de l'équipe de France au 2e tour

publié le 18/01/2019 à 16:33

Place aux choses sérieuses. Après un premier tour globalement maîtrisé (cinq victoires et nul, face à l'Allemagne), l'équipe de France de handball, double championne du monde en titre, se frotte d'entrée à l'Espagne en ouverture du deuxième tour du Mondial 2019, conjointement organisé par l'Allemagne et le Danemark.



Le choc face à la "Roja", sacrée championne d'Europe il y a un an après un succès sur les Bleus en demi-finale (27-23), est prévu samedi 19 janvier à 18h à Cologne. Nikola Karabatic, aligné face à la Russie jeudi 17 janvier (23-22), et ses partenaires se mesureront ensuite à l'Islande dimanche 20 janvier (20h30) puis à la Croatie mercredi 23 janvier (18h).

Les deux premiers de chaque groupe (I et II) se qualifieront pour les demi-finales. À l'issue du premier tour, les points acquis face aux autres équipes qualifiées pour cette seconde phase ont été conservés. Dans le groupe I, les Croates débutent avec un matelas de quatre unités, une de plus que les Français et les Allemands, deux de plus que les Espagnols (0 pour les Brésiliens et les Islandais).

Mondial 2019 de handball : le programme du 2e tour

Groupe I



Samedi 19 janvier :

18h00 : France - Espagne

20h30 : Allemagne - Islande



Dimanche 20 janvier :

18h00 : Brésil - Croatie

20h30 : Islande - France



Lundi 21 janvier :

18h00 : Espagne-Brésil

20h30 : Allemagne - Croatie



Mercredi 23 janvier :

15h30 : Brésil - Islande

18h00 : France - Croatie

20h30 : Allemagne - Espagne



Groupe II :



Samedi 19 janvier :

18h00 : Tunisie - Suède

20h30 : Danemark - Hongrie



Dimanche 20 janvier :

18h00 : Hongrie - Tunisie

20h30 : Norvège - Égypte



Lundi 21 janvier :

18h00 : Suède - Norvège

20h30 : Égypte - Danemark



Mercredi 23 janvier :

15h30 : Tunisie - Égypte

18h00 : Norvège - Hongrie

20h30 : Danemark - Suède



Demi-finales vendredi 25 janvier à 17h30 et 19h30.



Finale dimanche 27 janvier à 17h30.