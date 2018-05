publié le 25/05/2018 à 18:05

Vendredi 25 mai 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.



Une Grosse Tête à qui beaucoup de voisins aimeraient faire sa fête : Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête dont les voisins peuvent témoigner que la nuit aussi elle crie "oh oui oh oui" : Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui n’aime pas la fête des Voisins mais qui va arroser ça quand même : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête footballeur professionnel qui prépare assidument la coupe du monde en Russie, il fait plein de stocks de chips et de bières : Pierre Bouby.



Une Grosse Tête avec qui on évite de parler canicule, par peur de la rime : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui hésite à repartir en Polynésie tellement il est bien ici avec nous à Neuilly : Olivier de Kersauson.

