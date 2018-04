publié le 24/04/2018 à 20:25

C'est un tour du monde entre passé et futur. Le 3 juillet prochain Marie Tabarly va prendre la mer à bord du mythique Pen Duick VI, avant appartenu à son père, Éric Tabarly. Avec des stars du sport et de la culture, elle va réaliser un tour du monde avec escale. Le projet s'appelle Elemen'Terre. Première destination : le Groenland.



"C'est le résultat d'une longue recherche personnelle et puis d'un besoin", commente-t-elle. Comportementaliste équin au départ, elle explique avoir été "toujours un peu tiraillée entre les bateaux et les chevaux (...). Mais je savais que je voulais que mon nom soit utile. Je voulais que mon bateau soit utile, mais je ne savais jamais comment".

C'est un tour du monde équestre qui lui a donné l'idée du projet Elemen'Terre. "Je me suis dis que j'avais la chance d'avoir un bateau sur lequel je pouvais inviter plein de monde, je peux aller partout dans le monde avec ce bateau là et tout de suite c'est né avec des artistes, avec des sportifs", se souvient-elle.

Et d'ajouter : "je veux pouvoir être avec plein de gens qui nous apprennent des choses", pour pouvoir faire "une série de documentaires à retransmettre au monde". Pour Marie Tabarly, ce bateau peut devenir "une grande résidence itinérante autour du monde". Un voyage qui doit durer quatre ans, dont chaque étape doit durer deux semaines, le tout filmé. Et un message : "je veux que ce soit un lieu de rencontre, un lieu de réflexion, de transmission et qu'ensemble, on arrive à élaborer un mieux être commun".

