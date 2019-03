Lewis Hamilton remporte le GP de Bahrein

publié le 31/03/2019 à 19:57

L'exploit a failli être grand ! Charles Leclerc, 21 ans était en passe ce dimanche 31 mars 2019 à Bahrein, de devenir le plus jeune pilote Ferrari à remporter un Grand Prix de Formule 1 mais le moteur de sa Ferrari a failli à dix tours de l'arrivée. Le Monégasque termine tout de même 3e et monte pour la première fois de sa carrière sur le podium.



C'est donc le Britannique Lewis Hamilton qui l'emporte pour la troisième fois sur le circuit de Sakhir et qui s'adjuge la 74e victoire de sa carrière au volant de sa Mercedes. Il devance sur la ligne d'arrivée son co-équipier, le Finlandais Valterri Bottas dans une course qui s'est terminée sous safety car.

C’est le deuxième doublé Mercedes cette saison après celui réalisé à Melbourne où Bottas avait terminé devant Hamilton.

Charles Leclerc qui avait réalisé la pole position la veille, sa première en Formule 1, avait malgré un mauvais départ, repris le commandement au 6e tour, comptant même plus de 8 secondes d'avance sur Vettel à mi-course.

Déceptions dans le reste du peloton

Mauvais week-end donc pour Ferrari puisque Vettel a, de son côté, fait la première erreur de sa saison. Deuxième derrière Leclerc mais à la lutte avec Hamilton, l'Allemand est parti à la faute dans le 38e tour et s'est vite retrouvé exclu du podium après avoir perdu son aileron avant. Il termine 5e de ce Grand prix.





Du côté des Français, nouvelle déception pour Pierre Gasly. Parti 13e, le pilote Red Bull qui avait déclaré la veille "nous avons du mal avec l'équilibre de la voiture, je ne me sens pas à l'aise au volant" n'a pu faire mieux qu’une 8e place alors que son co-équipier de Red Bull, le Néerlandais Max Verstappen termine 4e.



Quant à Romain Grosjean qui, lors des qualifications de samedi, avait écopé d'une pénalité de trois places pour avoir gêné Lando Norris, il a encore joué de malchance lors de cette course. Parti à la 11e place, le pilote Haas a été percuté par la Racing Point de Lance Stroll dans le premier tour. Contraint de repasser par les stands et de repartir dernier, Romain Grosjean a du abandonner dans le 18e tour, la voiture étant trop endommagée.





Grosse déception également chez Renault où les deux monoplaces de Niko Hulkenberg et Daniel Ricciardo ont abandonné à deux tours de l'arrivée.



Prochain Grand prix le dimanche 14 avril en Chine sur le circuit international de Shangaï. Ce sera le 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1.