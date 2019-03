publié le 17/03/2019 à 09:46

Valtteri Bottas, qui n’avait remporté aucune course l’an passé remporte la quatrième victoire de sa carrière après avoir pris un meilleur départ que son équipier, le poleman Lewis Hamilton. Bottas a ensuite parfaitement géré sa course.



C’est la première victoire du Finlandais depuis celle du Grand Prix d'Abu Dhabi 2017. Bottas, qui réalise également le meilleur tour en course, empoche le point de bonus désormais alloué au pilote qui le réalise (et qui termine la course). Il devance donc au classement de ce premier Grand Prix de l’année Lewis Hamilton et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull Racing).

Grosse déception chez Ferrari puisque Vettel et Leclerc terminent respectivement 4e et 5e de ce Grand Prix, où le Français Pierre Gasly, pour son premier Grand Prix chez Red Bull termine 11e. L’autre tricolore Romain Grosjean a été contraint à l’abandon après un arrêt au stand désastreux chez son écurie Haas.

Ce premier Grand Prix de la saison 2019 a été marqué par une minute de silence tenue en la mémoire de l’emblématique directeur de course Charlie Whiting, décédé jeudi dernier. Le prochain Grand Prix aura lieu le 31 mars à Bahrein.