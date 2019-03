GP Bahrein : la pole pour le Monégasque Charles Leclerc

publié le 30/03/2019 à 22:15

Le Monégasque Charles Leclerc, arrivé chez Ferrari cette saison 2019 a créé la sensation ce samedi 30 mars lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn, en décrochant le meilleur temps devant son équipier l'Allemand Sebastian Vettel. Le troisième temps des essais a été réalisé par la Mercedes du Britannique Lewis Hamilton.



Avec cette performance, Charles Leclerc, âgé de 21 ans 5 mois et 15 jours, devient pour l’occasion le deuxième plus jeune poleman de l'histoire, derrière Vettel, 21 ans 2 mois et 11 jours en Italie en 2008. "J'essaye de garder mes émotions sous contrôle car il n'y a pas de point à gagner avec la pole. Tout se joue en course demain", a tempéré Leclerc.

Nouvelle déception par contre pour le Français Pierre Gasly, qui n'a pu signer que le 13e temps des qualifications au volant de sa Red Bull Honda alors que son coéquipier, le Néerlandais Max Verstappen auteur du cinquième temps partagera la troisième ligne dimanche avec le Danois Kevin Magnussen (Haas).

L’autre Français Romain Grosjean (Haas) a réalisé le huitième temps mais il était samedi sous enquête des commissaires pour avoir gêné Norris lors de la première des qualifications. Le départ du GP de Bahrein sera donné dimanche 31 mars à 17h10 heure française.