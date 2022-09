Crédit : ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dans la nuit du dimanche au lundi 12 septembre, Carlos Alcaraz a remporté l'US Open de tennis. À 19 ans, l'Espagnol est devenu le plus jeune numéro 1 mondial de cette discipline en battant le Norvégien Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3 après un match de 3h20.



"C'est fou pour moi, je n'aurais jamais pensé que je pouvais réaliser quelque chose comme ça à 19 ans. Tout va si vite", a réagi le joueur au micro de RTL à la fin de la rencontre. "Pour moi c'est incroyable, quelque chose dont je rêvais depuis que j'ai commencé le tennis", a-t-il ajouté.

Carlos Alcaraz "savoure", mais surtout : "J'en veux plus, je veux rester au sommet pendant de nombreuses semaines et même plusieurs années j'espère". Pour cela, "je vais travailler dur, je vais me battre pour vivre d'autres moments comme cela".

Il a également battu un autre record : celui d'avoir passé le plus de temps sur le court durant un tournoi du Grand Chelem avec un total de 23 heures et 40 minutes.

