publié le 30/09/2020 à 20:12

Aucune autre ville métropolitaine ne devrait basculer en zone d'alerte maximale jeudi 1er octobre, comme c'est le cas aujourd'hui pour Marseille ou Aix en Provence, selon les informations de RTL.

Autrement dit, les bars et les restaurants devraient rester ouverts à Paris, mais aussi à Lyon, Lille, Grenoble et Toulouse malgré des indicateurs qui se dégradent. Le premier ministre Jean Castex s'entretiendra demain avec les maires de ces grandes villes. L'exécutif veut donc d'abord voir l'effet des dernières mesures restrictives mises en œuvre il y a quelques jours, notamment la fermeture des bars à 22 heures, avant d'aller plus loin.

Mais toujours selon nos informations, le message du ministre de la Santé sera clair demain : si la situation ne s'améliore pas, de nouvelles décisions seront prises.

