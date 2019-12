publié le 22/12/2019 à 19:42

Les "Grosses Têtes du Sport" sont revenues pour la deuxième année consécutive, dimanche 22 décembre, pour une demi-heure heure de bonne humeur, de rire et de complicité. Six championnes et champions d'hier et d'aujourd'hui, entourés d'une actrice, metteur en scène et humoriste, ont accepté l'invitation de RTL : devenir le temps d'une émission, des "Grosses Têtes".

Cette émission exceptionnelle a été réalisée aux Étoiles du Sport à Tignes. Autour de Julie Ferrier, tous s'affrontent sur des questions concoctées par les journalistes du service des sports. Qui a dit "Je suis allé au bout de mon physique" ? "Qui a dit "Le sport développe la molécule du plaisir" ? Par quelle nage commence-t-on l'épreuve du quatre nages en natation ? Et de nombreuses autres.

Sont présents Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique de boxe 2016, Julien Benneteau, le capitaine de l’équipe de France de Fed Cup, Michaël Jeremiasz, champion paralympique de tennis fauteuil, Alain Boghossian, champion du monde de football 1998, Samir Aït Saïd, champion d’Europe de gymnastique 2013, médaillé de bronze mondial 2019, et Karim Laghouag, cavalier, champion olympique par équipe de concours complet 2016.