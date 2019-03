Camille Lacourt, Fabien Galthié... 7 sportifs révèlent un secret inédit

publié le 31/12/2018 à 06:45

Après la série de chroniques "champions aux fourneaux", où sept sportives et sportifs français d'hier et d'aujourd'hui ont livré la recette de leur plat préféré, les fêtes se poursuivent sur RTL avec les "secrets de champions". Du lundi 31 décembre au dimanche 6 janvier, Michaël Jeremiasz, Fabien Galthié, Richard Dacoury, Stéphane Diagana, Alain Boghossian, Camille Lacourt et Thibaut Pinot livrent une anecdote qu'ils n'ont encore jamais révélé au grand public.



Michaël Jeremiasz est le premier à accorder ce rare privilège. Le quadruple médaillé aux Jeux Paralympiques en tennis fauteuil (37 ans), relate un souvenir traumatisant datant de 2003, quand il s'est rendu au Japon pour la première fois pour l'Open de Kobe Open. "Ça faisait que trois ans que j'avais eu mon accident. C'est une période où j'allais encore chez le psy". La suite relève du tragi-comique.

Dacoury manque de discrétion, Lacourt d'envie

Le secret de l'ancien rugbyman Fabien Galthié (49 ans) remonte à 1995. "Ça se passe en Afrique du Sud, c'est la demi-finale de Coupe du Monde (entre la France et le pays hôte, ndlr). Le match est reporté à plusieurs reprises en raison des intempéries. Mais ce match va se jouer parce que Nelson Mandela veut que ce match se joue. Il y a un enjeu qui va au-delà du sport". L'anecdote inconnue se déroulera sur la pelouse.

Quatre ans plus tôt, le basketteur Richard Dacoury se rend à Rome avec l'équipe de France pour le championnat d'Europe. "En parallèle, j'avais commencé une magnifique histoire d'amour avec celle qui allait devenir ma femme mais qui à l'époque était un petit peu secrète", se souvient-il. Un soir, les deux tourtereaux vont légèrement manquer de discrétion...



Le nageur Camille Lacourt (33 ans), se souvient, lui, d'un grand moment de ras-le-bol à Shangaï en 2011. "Ce jour-là, au lieu de penser à ma course, je pensais à mes vacances à Bali et je me disais 'tu as juste à faire cette longueur'. Je m'insultais, j'avais le yin et le yang dans ma tête, le petit ange et le petit démon". Va-t-il finalement gagner cette finale du 50 m dos ?

Pinot, secret le plus fort

Le secret le plus émouvant est celui du cycliste Thibaut Pinot (28 ans) au moment de faire sa valise avant le Tour de France 2013. Jusque-là, seul son frère était au courant.



L'ancien coureur de 400 m haires Stéphane Diagana (49 ans) partage pour sa part sa philosophie avant les courses, avec ce dilemme entre le jeu et l'enjeu.



Quant à l'ancien footballeur Alain Boghossian, champion du monde 1998, il lâche "un petit secret que je n'ai jamais dévoilé mais ce n'est pas non plus un super truc". Pas si vrai.