publié le 28/02/2021 à 14:45

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 1er Mars 2021 à l'hippodrome d'Auteuil pour le Prix Beugnot. Handicap. Listed-Race. Haies, 3600 mètres. Chevaux de 5 ans et plus. Départ à 13h50.

C'est la réouverture d'Auteuil, avec une piste neuve pour ce quinté, qui est la première course du programme.

Notre favori, le 10 FOLLY FOOT, est un surdoué de la spécialité, où il n'a couru qu'à deux reprises, signant un succès et obtenant un premier accessit dans un quinté en octobre sur la Butte Mortemart. Même s'il n'a pas été revu depuis ce dernier fait d'armes, il va jouer à coup sûr un premier rôle pour cette reprise de contact. Le 2 BONAPARTE SIZING, qui avait justement devancé notre favori en octobre, sera vu ensuite, pénalisation oblige.

Notre dernière minute, le 1 MAGISTADOR vient de courir à deux reprises à Pau, mais reste plus à son affaire sur cette piste. Comme il a un quinté de ce genre dans les jambes, c'est une autre base possible, et notre dernière minute.

Chez les outsiders, attention au 11 LAFAYETTE, au 5 CELTIOR et surtout au 16 FOLBURG DE MALMA, capable de faire parler d'eux à belle cote...

Les pronostics

10 FOLLY FOOT

2 BONAPARTE SIZING

1 MAGISTADOR

11 LAFAYETTE

16 FOLBURG DE PALMA

3 ZIZANEUR

5 CELTIOR

La dernière minute

1 MAGISTADOR

Résultats du samedi 27 février à Cagnes

N'ayons pas peur des mots, nous sommes passés à côté du sujet pour cet ultime quinté de plat du meeting.