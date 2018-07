Le journal des sports : la France remporte deux victoires en Ligue Europa

publié le 28/07/2017 à 10:38

Marseille a dominé les Belges d'Ostende 4 à 2, lors du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa jeudi 27 juillet, devant plus de 45.000 spectateurs. Arrivé de Monaco à l'intersaison, Valère Germain confirme sa parfaite intégration puisqu'il a inscrit un triplé jeudi soir. L'attaquant phocéen avait de quoi se réjouir, mais pensait aussi au collectif : "Beaucoup d'émotion, beaucoup de joie [...] Collectivement, on a été bien, malheureusement, on a encaissé deux buts mais il reste encore 90 minutes pour se qualifier. Il y a des grands joueurs derrière moi, j'essaie de faire les meilleurs appels possibles" a déclaré le joueur à Bein Sports.



De son côté, Bordeaux a surclassé les Hongrois 2 buts à 1 grâce à un doublé de Sankharé. Enfin, on connaît l'adversaire de l'équipe de France féminine en quarts de finale de l'Euro, qui se déroulera dimanche 30 juillet à Tilburg, aux Pays-Bas : ce sera l'Angleterre, qui a dominé le Portugal jeudi soir 2 buts à 1.

À écouter également dans ce journal :

- Alors que la Ligue 1 reprendra dans un peu plus d'une semaine, les clubs de Ligue 2 sont sur le pont dès vendredi 28 juillet. Première journée avec notamment Orléans-Nancy, Nîmes-Reims ou encore Brest-Châteauroux.

- Pour son entrée en matière, le samedi 5 août, l'équipe de Saint-Etienne accueillera Nice.



- RTL poursuit son tour des clubs de la Ligue à Le Forez, où l'intersaison a été mouvementée.



- Championnats du monde de natation : Medhy Metella a décroché la médaille de bronze du 100 mètres nage libre dans les bassins de Budapest.



- Tennis: Benoît Paire a été battu par l'Argentin Nicolás Kicker au tournoi de Hambourg (6-4, 7-6).