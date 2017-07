publié le 25/07/2017 à 08:45

Un événement sportif en chasse un autre pour France Télévisions qui va fournir du sport quasi quotidiennement pendant plus d'un mois à ses téléspectateurs. Après un Tour de France qui a été un carton d'audience pour France 2 et France 3, place désormais aux championnats du monde natation. Une discipline qui connait un joli succès d'audimat depuis la grosse réussite du camp tricolore en plus de 10 ans. Pour cet événement, France Télévisions partagera les droits avec le groupe Canal+.



Via Canal+ Sport, le groupe de chaînes cryptées a pris l'antenne dès le 15 juillet avec la diffusion des compétitions en eau libre commentées par Sébastien Heulot et Jean-Michel Cicéron, et le water-polo par Stéphane Genti et Frédéric Durand. Depuis le dimanche 23 juillet, les épreuves les plus populaires et majeures sont commentées par Philippe Groussard et ses deux consultants Frédéric Bousquet et Fabien Gilot. L’ensemble sera piloté par Eric Besnard aux côtés d’Anne-Sophie Le Paranthoën. À noter que Canal+ Sport prendra l'antenne dès le matin pour les séries à 9h30.

Pour France Télévision, la prise d'antenne se fera dès 17h30 sur France 2 pour les finales, avec un basculement sur France 4 dès 18h35. Alexandre Boyon assurera les commentaires avec Ludivine Loiseau et Florent Manaudou en consultants avisés. Au bord des bassins, Nelson Monfort et Richard Coffin recueilleront les premières réactions des champions. Côté audience, les mauvais résultats annoncés des Français pour cause de creux générationnel pourraient altérer le succès des retransmissions.