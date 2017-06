publié le 06/06/2017 à 06:50

Elle joue aujourd'hui, et les non initiés à Rolland-Garros ne la connaissent pas encore. Elle s'appelle Kristina Mladenovic, elle a 24 ans, et son nom n'est pas toujours facile à prononcer. Pour que vous soyez à l'aise avec son patronyme et pour pouvoir briller à la machine à café tout à l'heure, je vous propose quelques techniques. Vous avez, par exemple, la méthode Laurent Delahousse sur France 2 : vous dé-com-po-sez bien les syllabes. Vous avez aussi la technique inverse, comme à Eurosport : vous prononcez son nom très très très vite, comme ça si vous vous plantez, on n'a pas le temps de l'entendre. Mais il ne faut pas le faire à chaque fois, sinon on repère l'astuce.



Du coup, certains ont trouvé la parade, et l'appellent juste Kristina. D'ailleurs, si vous voulez vraiment passer pour un connaisseur, un aficionado de la petite balle jaune, oubliez les "Mladenovic" ou "Kristina" tout court, et appelez la par son surnom : Kiki. C'est la 'Kiki-mania" ! Ce surnom inspire les commentateurs, pour le meilleur comme pour le pire.

