Le Grand Prix de France avancé au 20 juin

publié le 14/05/2021 à 15:27

Initialement prévu le 27 juin, Le Grand Prix de France de Formule 1 aura donc lieu les 18, 19 et 20 juin prochains sur le circuit Paul Ricard du Castellet dans le Var.

Ce changement de date fait suite à l'annonce de nouvelles restrictions de voyage imposées par plusieurs pays. Ainsi il ne sera pas possible d'organiser le Grand Prix de Turquie entre le 11 et le 13 juin.

Le promoteur Turque ayant demandé l'opportunité d’une course reportée plus tard dans la saison, le Grand Prix de France passe donc une semaine plus tôt du 18 au 20 Juin.

Les conditions d'accueil des spectateurs et de l’ensemble des acteurs de la Formule 1 à ces nouvelles dates restent inchangées avec un protocole sanitaire d’accès permettant d’assurer la santé et la sécurité des différentes parties prenantes.

« Les réservations restent valables à ces nouvelles dates. Les spectateurs ne pouvant pas assister à l’évènement pourront demander l’annulation de leurs billets. Les modalités de remboursement seront communiquées aux acheteurs dans les jours à venir » explique Eric Boullier, Directeur Général du GIP Grand Prix de France.

En attendant les décisions préfectorales, les organisateurs du Grand Prix de France prévoient d’accueillir 15000 spectateurs sur trois sites différents autour du circuit, trois sites qui pourront contenir 5000 spectateurs chacun.

Aux dates initiales du Grand Prix de France se déroulera le Grand Prix de Styrie sur le circuit de Spielberg, en Autriche les 25, 26 et 27 juin.