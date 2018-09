publié le 09/09/2018 à 20:21

Monter à cheval, un sport élitiste ? À en croire Serge Lecomte, le président de la Fédération française d'équitation (FFE), c'est une idée fausse qui a la peau dure. "Avec plus d'un million de cavaliers en France, c'est devenu depuis longtemps un sport populaire." Il était invité de RTL dimanche 9 septembre, pour évoquer la journée du cheval qui s'est tenue partout en France, et qui se déroulera aussi les deux prochains dimanches.



"C'est essentiel de faire des portes ouvertes pour pouvoir accueillir tous les publics", fait-il valoir. D'après lui, "pour une cinquantaine d'euros par mois, on monte à cheval". Même si l'équitation représente la troisième fédération sportive française après le football et le tennis, la discipline a toutefois pâti de l'augmentation de la TVA à 20% pour les centres équestres en 2014. Une règle qui pourrait évoluer dans les prochaines années.

Quelques jours après l'annonce de la réduction de 30% du budget du ministère des Sports, Serge Lecomte ne cache pas son inquiétude. "Cela va avoir un impact sur le sport en général. Le modèle français est unique au monde. Il faut certes des aménagements et des modernisations mais il a montré ses capacités. (...) D'une façon générale, on voit mal comment le sport va pouvoir se développer davantage dans ces conditions-là", s'alarme le cavalier.