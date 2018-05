publié le 19/05/2018 à 19:30

On connait maintenant les champions français qui vont disputer l'Elitloppet en Suède. Dans cette 67ème édition, comptez sur Bold Eagle, grand favori des bookmakers, Amiral Sacha, Up And Quick et Dreammoko. Uza Josselyn, une jument danoise aux parents français, sera aussi de la partie.



Au galop, c'est le grand week-end de l'obstacle qui a débuté ce samedi 19 mai. La Cendrillon de l'épreuve, Wind River, s'est imposée. À noter que notre dernière minute, Cocolegustachocho, a brillamment remporté le quinté du Prix Le Parisien.

Trois autres groupes 1 auront lieu dimanche 20 mai. La première course devrait revenir à la championne Whetstone, qui domine la génération des 4 ans sur le steeple. La seconde parait promise à l’entraîneur François Nicolle, triplement représenté dans la Grande Course de Haies d'Auteuil. Départ prévu vers 16h55.