Sophie Thalmann dans A La Bonne Heure

Depuis 1843, le Prix de Diane permet de découvrir la pouliche la plus rapide du moment. Des huit courses programmées durant cette grande journée de sport, ce prix est le plus richement doté avec 1 million d’euros d’allocation, dont 571 400 euros pour celle qui triomphera à l’issue des 2 100 mètres de galop à pleine vitesse, frôlant les 60 km/h !



La gagnante du Prix de Diane Longines peut ambitionner de prendre le départ du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, la plus grande course au monde, qui se courra le dimanche 7 octobre 2018, dans le nouvel hippodrome ParisLongchamp.

Le Prix de Diane Longines 2018

À l’occasion du Prix de Diane Longines, la piste n’aura pas l’exclusivité de la compétition ! Les élégantes sont invitées à rivaliser de style, d’audace et de créativité pour se distinguer lors du grand concours d’Élégance Mademoiselle Diane par Longines.

Cette compétition est ouverte à toutes les femmes présentes sur l’hippodrome. Chaque année, plus de 400 concurrentes défilent sur le podium installé au cœur du Village de Diane.



C’est Sophie Thalmann, Miss France 1998 et désormais animatrice télé, qui aura la mission de désigner la femme qui incarne la féminité et remportera ce prix. Chapeaux, robes, accessoires, tout est permis pour étonner le jury ! La gagnante recevra de nombreux cadeaux dont une montre Longines.



La comédienne Élodie Fontan, que l'on a notamment vu dans le film Babysitting, passionnée par le cheval, sera l’Égérie du Prix de Diane Longines cette année.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.

