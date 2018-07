publié le 29/05/2018 à 17:27

En escale mardi 29 mai au port de Ouistreham, en Normandie, Matthieu Girolet se prépare pour une nouvelle étape de son incroyable défi, celui de relier Dunkerque à Nice en kitefoil, une première en France.



Après avoir traversé les mers en Classe Figaro, participé à quelques transats, cela fait plus d’un an que le Montpelliérain se prépare physiquement sur ce défi sportif de six semaines. "La préparation était indispensable pour se lancer dans un tel tour de France sur mer. Préparation physique mais aussi logistique, car je suis accompagné d’un zodiac qui m’assiste en mer et d’un camping car à terre que je rejoins tous les soirs".

Ce tour de France, Matthieu Girolet l’effectue en kitefoil, un kite révolutionnaire équipé d’un foil en carbone qui lui permet d’atteindre les 30 nœuds, "en fonction du vent et sur des périodes de trois à quatre heures par jour selon les conditions météo. C’est pour cela que le matin, je sais quand je pars mais je ne sais jamais à quelle heure j’arrive".

Matthieu Girolet Crédit : Raphaël Sauze

Grâce au foil accrochée sous sa planche, Matthieu ne surfe pas mais vole au dessus de l’eau, "quelques fois entre 80 cm et 1 m de hauteur en fonction de la vitesse. Mais tout est sous maîtrise car cela fait des mois que je pratique, et grâce à mon préparateur physique j’ai passé des semaines à faire de la musculation".



La route maritime qui devrait l’emmener jusqu’à Nice, au terme de plus de 5.000 km de navigation (avec une halte à Biarritz et un transfert par la route jusqu’à Argelès pour rejoindre la Méditerranée) est encore longue. "Il faut que je passe la pointe du Cotentin, la pointe de Bretagne, la longue côte Landaise. Mais bon, c’est une aventure humaine fabuleuse à vivre".