publié le 30/11/2017 à 15:35

C'est un exploit réalisé à 3.900 mètres d'altitude et à plus de 130km/h. Deux wingsuiters français ont réussi à rentrer dans un avion en vol après avoir sauté d'une montagne, le 13 octobre en Suisse. Cette incroyable performance a été réalisée par Fred Dugen et Vince Reffet, membres des Soul Fyers.



Les sportifs de l'extrême se sont entraînés pendant 2 mois pour réaliser ce projet baptisé "une porte dans le ciel". La porte en question ? Celle d'un avion en vol et qui mesure seulement 1m58 de large pour 1,25m de haut. Pour se préparer, les deux Français ont effectué plus d'une centaine de sauts à Empuriabrava en Espagne.

Le duo avait déjà tenté l'exploit le 7 octobre mais seulement Vince Reffet avait réussi à rentrer dans l'appareil en vol. Fred Dugen avait alors été contraint d'ouvrir son parachute pour se poser au sol.