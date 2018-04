Red Bull Air Race : le rêve éveillé de la Française Mélanie Astles

publié le 18/04/2018 à 12:51

C’est le sourire aux lèvres que Mélanie Astles est arrivée mercredi 18 avril à Cannes, où elle va disputer, du 20 au 22 avril, la 2e des huit manches du championnat du monde de voltige 2018. Avec le sourire mais surtout avec une certaine appréhension car pour la première fois dans l’histoire de cette compétition, les pilotes vont en découdre en France, au-dessus des eaux de la baie de Cannes.



C’est aux commandes de leur avion pouvant atteindre 370 km/h, entre des pylônes de 25 m gonflés d’air, et sous la contrainte de forces allant jusqu’à 12G (12 fois le poids de son corps) qu’ils déploieront le panel de leurs compétences alliant vitesse, précision et maîtrise des risques. Et dans ce domaine, Mélanie Astles est déjà une pilote hors norme.

Quintuple championne de France de voltige aérienne, âgée de 35 ans, la native de Rugby en Angleterre est en effet à ce jour la seule femme de la Red Bull Air Race. Mais elle est surtout devenue le 15 octobre dernier, sur le Motor Speedway d’Indianapolis, la première à remporter une étape.

Mélanie Astles dans les airs Crédit : Pedrag Vuckovic/Red Bull Air Race

"Ce fut un moment magique, indescriptible, le rêve de ma vie", lance encore Mélanie qui, depuis sa plus tendre enfance, aspire à voler, tel un oiseau, ce qu’elle fait maintenant aux commandes de son Edge 540 V2, son petit monomoteur de voltige. Elle se rappelle aussi que c’est à six ans, lors d’un show aérien en Angleterre, qu’elle a découvert sa passion, sa vie d’aujourd’hui.

"Mon père m’avait installé dans le cockpit d’un avion de chasse, et là je me suis dis que c’était çà que je voulais faire". À sa majorité et malgré la réticence de sa famille qui voulait qu’elle soit avocate, elle abandonne ses études, travaille comme caissière pour payer ses premiers cours pilote d’avion. Puis, très vite, elle entre à l’École nationale de l’aviation civile, devient instructrice et intègre l’équipe de voltige aérienne.



"Quand je regarde mon parcours, je me dis que tout est allé très vite, mais qu’il a surtout fallu que je me batte pour m’imposer dans un monde où il n’y avait que des hommes, alors que tout le monde me disait que je n’y arriverai jamais". Mélanie Astle, qui a grandi sur la Côte d’Azur, est donc comblée de participer à cette grande première sur le sol (dans les airs) français. "Je serai un peu chez moi, mais je suis surtout heureuse que les Français découvrent cette discipline spectaculaire qu’ils ne voyaient qu’à la télé. C’est tellement plus beau en vrai".

Mélanie Astles Crédit : Air Mel