JO Paris 2024 : Laure Manaudou explique sur RTL comme elle aurait, peut-être, pu y participer

C'est l'une des plus grandes athlètes du sport français. Laure Manaudou, triple médaillée aux Jeux olympiques, est capitaine des porteurs de flamme pour Paris 2024. Invitée de RTL ce mercredi 26 juillet, elle assure qu'en cas de désignation pour être la dernière porteuse de flamme, "ce serait une grande récompense", au moins autant que d'être championne olympique.



La sœur de Florent, lui aussi champion olympique et espoir de médailles en 2024, aurait-elle pu prolonger sa carrière débutée de manière précoce pour s'aligner à Paris à l'âge de 37 ans ? "Je n'arrive même pas à imaginer le bonheur que ça doit être de concourir dans son pays, avec le public français", explique-t-elle. Quant à sa participation, elle ajoute : "Je pense que ç'aurait pu être possible s'il y avait eu le 50 mètres dos, mais malheureusement pour moi, ça ne l'est pas".

