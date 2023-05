JO Paris 2024 : comment peut-on encore acheter des billets ?

Ce jeudi 11 mai débute la deuxième phase de vente des billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et première chose importante, pour pouvoir avoir accès à ces billets, il fallait d'abord s'être inscrit sur la plateforme tickets.paris2024.org avant le 20 avril, puis il fallait être sélectionné et tiré au sort. 4 millions de candidats se sont déclarés avant le 20 avril sur le site officiel. Quelques milliers seulement ont reçu un mail les invitant à rentrer dans le magasin numérique ce jeudi matin.

D'autres mails vont suivre, mais les premiers acheteurs ont l'avantage de pouvoir choisir parmi les 767 sessions réparties sur les 32 sports olympiques. Chaque candidat peut acheter jusqu'à 30 places, mais si vous avez déjà acheté des billets lors de la première vente en février, vous devez les déduire, maximum 30 places. Au niveau des prix, 150.000 billets à 24 euros sont mis en vente, mais c'est un prix d'appel qui correspond aux places les plus éloignées des terrains. Si vous voulez assister à la finale du 100 mètres au Stade de France sans avoir l'impression que les sprinteurs sont des confettis, il vous faut mettre le prix.



Quelles fourchettes de prix ?

Pour vivre une soirée d'athlétisme dans de bonnes conditions, il faut en moyenne investir entre 200 et 500 euros. Pour assister au premier récital olympique de Léon Marchand, le 400 mètres quatre nages, le 28 juillet en soirée, vous avez le choix entre quatre catégories de places : les meilleures sont à 690 euros. De 360 à 495 euros pour assister au Champ de Mars, au combat de Clarisse Agbégnénou, de 380 à 100 euros pour Teddy Riner, si, bien sûr, les deux judokas sont en finale. Car pour assister le matin à leurs qualifications, il faudra déjà avoir déboursé 100 euros en moyenne.

La grande nouveauté par rapport à la première vente, c'est que cette fois, on achète des billets à l'unité, avec un maximum de six ou quatre places par session, selon si l'événement est classé premium ou non. Si vous avez reçu votre invitation, tout le catalogue est accessible, y compris la cérémonie d'ouverture. Mais pour assister au plus grand spectacle jamais imaginé sur la scène, les tarifs vont de 90 à 2.700 euros. Les tribunes installées au niveau du Louvre, du Grand Palais et aux Tuileries sont les plus chères. Il faut espérer que la météo soit bonne.

