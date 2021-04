JO de Tokyo : Renaud Lavillenie va "essayer" de se faire vacciner

publié le 14/04/2021 à 19:46

À 100 jours des Jeux Olympiques de Tokyo, RTL s'est entretenu avec une des chances françaises de médaille, Renaud Lavillenie, champion olympique du saut à la perche à Londres et ex-recordman du monde. Dans 100 jours se déroulera donc la cérémonie d'ouverture et cette année, côté Français, il y aura deux porte-drapeaux, une femme et un homme. Renaud Lavillenie est candidat.

"C'est pour moi un plaisir d'être candidat. Le plus dur va être forcément d'être désigné par ses pairs. Ce côté parité est vraiment très important, on se dirige vers une nouvelle ère", nous confie le perchiste. L'objectif pour Renaud Lavillenie, c'est "la médaille avant tout. La médaille d'or, on sait que c'est toujours compliqué, encore plus cette année avec l'émergence de Duplantis".

Le perchiste sera-t-il vacciné pour les jeux ? "Ce n'est pas une obligation. Nous en tant qu'athlètes, c'est un peu au libre choix. Moi je vais essayer de me faire vacciner, après on sait à quel point c'est compliqué. Il ne faut pas être pressé", explique le Français qui souhaite "le faire le plus tôt possible pour, si jamais il y a quelques effets, qu'ils soient le plus loin possible de l'échéance, pour que ça ne porte pas préjudice sur la préparation".