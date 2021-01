JO de Tokyo : "Ces jeux doivent avoir lieu", plaide Marie-José Pérec

publié le 27/01/2021 à 19:50

Les JO de Tokyo étaient normalement programmés à l'été 2020, mais ont été reportés d'un an en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Alors que la pandémie est toujours présente et que de nouveaux variants du virus ont fait leur apparition ces derniers mois, diverses options ont été évoquées dans les médias, allant d'une annulation pure et simple du rendez-vous jusqu'à des Jeux sans public. Une triste issue qui inquiète au plus haut point la Marie-José Pérec.



"Ces jeux doivent avoir lieu (...) pour donner de l'espoir", plaide sur notre antenne la seule athlète française a avoir ramené des JO trois breloques d'or. Marie-José Pérec en est convaincue : "les sportifs ont compris ce qui se passe dans le monde et ils ont besoin de travailler." L'athlète compte donc sur le Comité national olympique (CIO) pour que ces jeux aient lieu.

"Nous demandons juste de la patience"

Le président du CIO, Thomas Bach, a demandé mercredi 27 janvier 2021 "de la patience" au sujet des prochains Jeux olympiques de Tokyo, programmés du 23 juillet au 8 août 2021, après déjà une première année de report. "Nous demandons juste de la patience, de la compréhension, c'est le message principal (...) Il est trop tôt pour décider quoi que ce soit", a déclaré Bach à l'issue d'une réunion de la commission exécutive de l'instance.