JO 2021 : hand dames, Helal, Chahdi, Copponi... Tous les Français en lice dimanche 8 août

Dimanche 8 août, 16e et dernière journée de compétitions aux Jeux Olympiques de Tokyo. À quelle place terminera la France au classement des médailles ? Avec combien de récompenses ? Avec la présence de ses handballeuses en finale face à la Russie sous pavillon neutre, elle est assurée d'en décrocher une 33e. Or ou argent ? Réponse à partir de 8h heure française.

Le bilan est pour l'instant de 9 médailles d'or, 12 en argent et 11 en bronze. Il reste cinq chances de l'améliorer encore, au-delà de la performances des filles de Olivier Krumbholz. Les trois premières concerne le marathon avec Morhad Amdouni, Hassan Chahdi et Nicolas Navarro au départ dès minuit heure française.

Pour les deux autres, il faudra se tourner vers le vélodrome avec la fin des épreuves de cyclisme sur piste, toujours dans la nuit. Victoire Berteau et Clara Copponi sont alignées dans l'omnium avec le scratch à 3h, le tempo à 3h45, la course à élimination à 4h26 et enfin la course aux points à 5h25. Chez les messieurs Rayan Helal dispute son quart de finale du keirin à 3h24. S'il se qualifie, les demi-finales sont prévues à 4h09, la finale à 5h.