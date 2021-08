Jeux Olympiques : Hassan Chahdi, le Français qui s'est entraîné avec Hicham El Guerrouj

Du 24 juillet au dimanche 8 août, la Table à Langé vous propose de plonger dans l'enfance d'un des membres de l'équipe de France olympique à travers le regard de l'un de ses parents, images à l'appui. Samedi 7 août, Aziza Chahdi revient sur le parcours de son fils Hassan 32 ans, troisième d'une fratrie de quatre, enfant sage, très bon élève, étudiant en ergothérapie... et figure du renouveau du marathon en France.

Né le 7 mai 1989 à Cluses (Haute-Savoie), celui dont le record personnel sur 42,195 km est de 2 heures, 9 minutes et 12 secondes (établi en 2020) a d'abord été très bon au foot. Il découvre la course à pied à l'école. "Moi je voyais bien qu'il était... parce qu'il fallait voir, se souvient sa ère. Quand on partait au Maroc, il faisait 50°, il était dehors alors que personne ne sortait, ils faisait des montées. On se disait 'c'est pas possible, il a des capacités ce garçon'".

Aziza se permet même de demander un jour à ce que son fils puisse s'entraîner avec la légende du 1.500 m, le Marocain Hicham El Guerrouj. "C'était à Saint-Étienne, pour un championnat international et il y avait son entraîneur. Du coup je suis allé le voir et je lui dis 'il est bon, il voudrait venir voir Hicham El Guerrouj à Rabat à votre centre'. Et il m'a dit oui (...) Il était resté une semaine". Il aurait alors pu courir pour le Maroc à condition d'y résider. Mais à 19 ans, il était trop jeune pour sa maman.