publié le 22/02/2018 à 16:38

Sur les 102 épreuves au programme de ces 23es Jeux Olympiques d'hiver, il n'en reste plus que 16 à disputer en trois jours, vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 février à Pyeongchang.



La France en vise particulièrement une pour de nouveau faire résonner la Marseillaise, même si d'autres médailles peuvent tomber ailleurs. Il s'agit bien sûr du relais messieurs en biathlon, avec Matin Fourcade.

Pour sa dernière course de ces JO, peut-être aussi la dernière de sa carrière olympique, le Pyrénéen de 29 ans vise forcément la plus haute marche du podium. Avec également son frère Simon, Antonin Guigonnat et Emilien Jacquelin, le quatuor français a sur le papier les moyens d'offrir à la délégation bleu-blanc-rouge sa 6e médaille d'or, qui serait la 4e de son leader en Corée du Sud.

Deux chances de médaille en ski cross dames

Même si le métal est d'argent ou de bronze, le record de 15 médailles à Sotchi sera battu. Il y a quatre ans, les Français avaient toutefois cumulé trop de fautes devant les cibles pour espérer quoi que ce soit (8e place finale). Jeudi 21 février, les filles ont montré la voie en se battant jusqu'au bout pour l'or grâce à de bons tirs malgré des conditions difficiles (3e place in fine).



Ce fameux record de Sotchi pourrait même être battu bien avant le début du biathlon. Dès 2h heure française, Alizée Baron et Marielle Berger-Sabbatel sont au départ de la phase finale du ski cross - qui n'avait pas souri aux garçons -, avec les 6e et 12e temps des qualifications. Pour Maé-Bérénice Méité, 22e du programme court en patinage artistique, l'objectif est seulement de gagner quelques places sur le libre (2h également).

JO 2018 : le programme de vendredi 23 février

En gras les épreuves attribuant des médailles.





01h30 - Snowboard : finale Big Air dames

02h00 - Patinage artistique : programme libre dames

02h00 - Ski acrobatique : ski-cross dames, 8es de finale, quarts, demies et finale

07h35 - Curling : match pour la 3e place messieurs Suisse - Canada

08h40 - Hockey sur glace : demi-finale messieurs République tchèque - Athlètes olympiques de Russie

11h00 - Patinage de vitesse : 1.000 m messieurs

12h05 - Curling : demi-finales dames Corée du Sud - Japon et Suède - Grande-Bretagne

12h15 - Biathlon : relais 4x7,5 km messieurs

13h10 - Hockey sur glace : demi-finale messieurs Canada - Allemagne