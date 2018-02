Martin Fourcade : "Ce sont sans doute mes dernières courses olympiques"

publié le 19/02/2018 à 08:49

Un sans-faute sur lors du quatrième et dernier tir lui aurait aisément assuré de la médaille d'or. Mais l'ultime balle de Martin Fourcade a fui la cible offrant alors un mano a mano dantesque entre le patron du biathlon et Simon Schempp, le champion du monde allemand de la mass-start.



Malgré le rythme effréné imposé par le Français, l'Allemand ne cède jamais. Et ce, jusqu'à un sprint irrespirable. Martin Fourcade jette son ski. Photo finish. À ce moment précis, le Français, visage fermé, frappe le sol. "Je suis fou de rage, j'ai la sensation de ne pas être sûr d'avoir gagné. Il y a des chances que le scénario d'il y a quatre ans se répète (il avait été privé de la médaille d'or pour quelques centimètres à Sotchi, ndlr), explique le Français.

Avant l'explosion de joie, la délivrance. Au micro de RTL, il évoque alors "une émotion intense". Pour quelques centimètres, le leader du biathlon mondial se couvre une nouvelle fois d'or. Le deuxième titre olympique à Pyeongchang, le quatrième de sa carrière. "C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté".

Ses derniers Jeux olympiques ?

Un palmarès hors norme, faisant de lui le Français le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques, qui pourrait encore gonfler alors que les relais français seront une nouvelle fois parmi les favoris. Avant les prochains Jeux olympiques dans quatre ans ? Rien n'est moins sûr. "C'est sans doute mes dernières courses olympiques, j'ai envie d'en profiter avec les copains (...) Mais il ne faut jamais dire jamais. Ce n'est pas une décision ferme et définitive mais je ne me projette pas sur quatre ans", glisse Martin Fourcade.

Je ressens un grand bonheur de céder le flambeau à un seigneur Jean-Claude Killy à propos de Martin Fourcade





Quoi qu'il en soit, le patron c'est lui. Et ce n'est pas Jean-Claude Killy qui dira le contraire : "Je ressens un grand bonheur de céder le flambeau à un seigneur. Je lui laisse la place volontiers en m'inclinant profondément". "Je sais que mon père, qui a grandi à Grenoble, doit être très ému par ces mots. J'ai la sensation et la fierté énorme de réussir cela, mais je n'ai jamais vu cela comme un combat de personnes", conclut le tricolore. Définitivement géant.