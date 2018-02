publié le 20/02/2018 à 12:00

Deux jours après son sacre au bout du suspense sur la mass-start, synonyme de quatrième titre olympique, Martin Fourcade remet le bleu de chauffe avec ses partenaires de l'équipe de France pour le relais mixte. Une médaille collective manque encore au sportif français le plus titré aux Jeux d'hiver.



Le Pyrénéen de 29 ans est allé chercher ses six podiums entre Vancouver 2010, Sotchi 2014 et Pyeongchang 2018 tout seul et n'a pas encore connu ce bonheur par équipes. L'occasion est toute trouvée de réparer l'anomalie et de marquer encore un peu plus l'Histoire : en cas de succès aux côtés de Simon Desthieux, Marie Dorin et Anaïs Bescond, il deviendrait en effet le sportif français le plus couronné avec cinq titres, devant les escrimeurs Christian d'Oriola et Lucien Gaudin.

Les espoirs de médaille existent, mais les trois autres relayeurs devront se mettre au diapason de leur leader, qui prendra comme à son habitude le dernier relais. Fourcade a estimé lundi 19 février que l'équipe avait "un beau potentiel" mais prévenu que l'épreuve, tout comme le relais messieurs vendredi, serait "une lutte acharnée", citant notamment l'Allemagne, la Norvège et la Suède.

Le film de la course :

12h38 - La France reste 3e malgré un tour de pénalité.



12h36 - Sans faute pour l'Italie et l'Allemagne sur ce 3e tir, une faute pour Anaïs Bescond.



12h35 - L'Italie, l'Allemagne et la France arrive sur le pas de tir pour le 3e tir.



12h32 - Le classement au début du 2e relais : 1. Italie 2. Allemagne 3. France. 4. République tchèque 5. USA.



12h31 - Marie Dorin transmet le relais à Anaïs Bescond avec 7 secondes de retard sur la 1re place.



12h30 - Marie Dorin a creusé un écart conséquent sur la 4e place, occupée par les USA.



12h27 - Marie Dorin, 3e, pointe à 16 secondes de Lisa Vittozi (1re), avec l'Ukrainienne dans ses skis.



12h26 - Encore un sans faute pour Marie Dorin, qui ressort derrière l'Italienne, impressionnante, et l'Allemande.



12h25 - Marie Dorin en 2e position derrière l'Italienne à l'attaque du tir debout.



12h22 - Chaque relayeur effectue deux tirs, un couché et un debout.



12h20 - Seule la Slovaque se met hors course pour le podium avec quatre fautes. Marie Dorin est ressortie en 3e position.



12h19 - Les filles sur le pas de tir pour un premier exercice couché. C'est un sans faute pour la Française.



12h17 - Le peloton reste compact avec Marie Dorin en 7e position.



12h15 - C'est parti pour Marie Dorin-Habert et les 19 autres concurrentes, avec un départ groupé comme en mass-start.



12h14 - Les filles s'élancent avant les garçons, pour deux relais de 6 km. Fourcade et Desthieux skieront durant 7,5 km.



12h13 - La France figure sur la 3e de ligne de départ de ce relais mixte, derrière la Norvège, l'Italie, l'Allemagne (ligne 1), la Slovaquie, la Suède et les athlètes russes (ligne 2).



12h07 - Martin Fourcade a terminé 7e du sprint, 1er de la poursuite, 5e de l'individuelle et 1er de la mass-start sur ces Jeux.



12h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre la 9ème épreuve de biathlon de ces Jeux de Pyeongchang.