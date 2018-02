et AFP

Impossible de contenir un "Ooooohhhh" devant les images, impressionnantes, et de ne pas s'inquiéter. Le Canadien Christopher Delbosco, 35 ans, s'est littéralement envolé dans le dernier 8es de finale de l'épreuve de ski cross, mercredi 21 février aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Comme le Français Terence Tchiknavorian (25 ans) quelques minutes avant lui, il a dû être évacué sur civière, puis hospitalisé.



Sur un parcours ponctué de sauts et de virages où les concurrents s'élancent quatre par quatre, tous les deux sont partis à la faute au passage d'une bosse et ont perdu l'équilibre, Tchiknavorian en haut de parcours, Delbosco dans la dernière portion, avant de retomber lourdement.

L'Avignonais souffre d'une fracture du tibia et va être opéré. La nature des blessures du Canadien n'est pour l'instant pas connue.

Entre ces deux chutes, l'Autrichien Christoph Wahrstoetter et le Suédois Erik Mobaerg se sont eux percutés et ont terminé leur course dans les filets de sécurité, obligeant là encore les services de secours à intervenir pour le premier. La compétition a été remportée par le Canadien Brady Leman.