publié le 22/02/2018 à 12:00

Avant-dernière épreuve de biathlon, jeudi 22 février en Corée du Sud, le relais dames où la France vise forcément une nouvelle médaille. Sacrées sur le relais mixte avec Martin Fourcade et Simon Desthieux, Marie Dorin et Anaïs Bescond reviennent accompagnées de Justine Braisaz et Anaïs Chevalier.



Si les Allemandes, les Ukrainiennes et les Biélorusses seront de sérieuses rivales, le quatuor bleu-blanc-rouge a fière allure. Braisaz occupe la 8e place du classement général de la Coupe du monde, Bescond, également médaillée de bronze sur la poursuite à Pyeongchang, la 9e, Chevalier la 24e et Dorin la 26e.

La France avait remporté ce relais aux JO d'Albertville en 1992, pris du bronze en 1994 et 2006 et de l'argent en 2010 avec Marie Dorin dans l'équipe. Lors des Mondiaux 2017, les Bleues avaient terminé 3e derrière l'Allemagne et l'Ukraine.

JO 2018 : le programme de jeudi 22 février

12h45 - Marie Dorin à son tour sur le pas de tir. Les filles mettent beaucoup de temps à tirer en raison de la neige et du vent.



12h43 - Début du 4e tir, debout, pour la Slovaque.



12h40 - Neuf nations se tiennent en une minute après 8 km sur 24, la Slovaquie, la Finlande, la Norvège, les USA, la France, la République tchèque, l'Allemagne, la Pologne et la Biélorussie.



12h38 - Marie Dorin commet une erreur et ressort en 6e position à 32 secondes de la Slovaquie, nouveau leader. L'Italienne a craqué et doit effectuer deux tours de pénalité.



12h36 - L'Italie arrive sur le 3e tir, couché. Voilà aussi Marie Dorin.



12h32 - Marie Dorin s'élance pour le 2e relais avec 31 secondes de retard sur l'Italie. Suivent les USA, la Slovaquie et la Norvège.



12h31 - Encore 1 km à parcourir pour Anaïs Chevalier, 5e à 29 secondes de l'Italie et 12 du podium.



12h27 - 1er tir debout de ce relais. Anaïs Chevalier commet deux fautes mais ne prend pas de tour de pénalité, au contraire de l'Allemagne. La France est 6e à 27 secondes de l'Italie.



12h25 - Il neige toujours très fort sur le site de biathlon.



12h24 - L'Américaine a créé un petit écart, 10 secondes environ, sur ses premières poursuivantes. La France remonte à la 7e place à 13 secondes.



12h20 - Les USA ressortent en tête devant l'Ukraine et le Canada, la France est 14e à 13 secondes de la tête de course. Anaïs Chevalier a dû utiliser une balle supplémentaire pour réussir son 5/5.



12h19 - Arrivée groupée sur le pas de tir pour le 1er couché.



12h17 - La première relayeuse française est Anaïs Chevalier. Suivront Marie Dorin, Justine Braisaz et Anaïs Bescond pour conclure. La jeunesse et l'expérience alternées.



12h15 - C'est partie pour cette dernière course dames des Jeux de Pyeongchang.



12h13 - Il neige sur le site d'Alpencia.



12h09 - 18 nations sont au départ de ce relais. Les Bleus s'élanceront en 1re ligne, aux côtés des Allemandes et des Suédoises.



12h00 - Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour suivre ce relais dames.